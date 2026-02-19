A Valdilana si ricorda l'Eccidio di Santa Liberata

Il comune di Valdilana invita tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione commemorativa in occasione dell’82° anniversario del sacrificio per la libertà dei 7 partigiani fucilati a Santa Liberata il 21 febbraio 1944. La cerimonia avrà luogo venerdì 20 febbraio, alle 10.30, nella Chiesa di Santa Liberata, in località Mosso, a Valdilana.

Come da programma, si terrà la commemorazione con l'esecuzione degli inni nazionali da parte degli alunni della scuola secondaria di I grado di Mosso. “Sarà un momento di memoria e riconoscenza verso chi ha sacrificato la propria vita per la libertà – sottolinea l'amministrazione comunale - La presenza di ciascuno è segno di rispetto, storia condivisa e responsabilità verso le nuove generazioni”.