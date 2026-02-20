A Ponderano torna il Carnevale con la festa per bambini

Un pomeriggio di festa pensato per i bambini… ma anche per tutti i grandi che hanno voglia di lasciarsi coinvolgere dall’allegria.

L’appuntamento è per domenica 22 febbraio, dalle 15 alle 18.30, al Salone Polivalente di Ponderano (via Mazzini 25). Ad animare il pomeriggio ci sarà Zoo Family, con baby dance, palloncini, musica e tanto divertimento. Non mancherà una merenda per tutti, per condividere insieme un momento di festa tra colori, maschere e sorrisi.

L’ingresso è libero, senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza consentita. L’iniziativa è promossa dal comune di Ponderano, in collaborazione con l’Associazione Culturale Fabrika Biella.





