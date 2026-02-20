Gaglianico, il Comune partecipa al bando “+Api - Oasi fiorite per la biodiversita’”

“Il comune di Gaglianico ai primi di febbraio ha presentato un progetto alla Fondazione CR Biella per richiedere un contributo economico relativo al bando + Api – Oasi fiorite per la biodiversità; infatti è intenzione di questa amministrazione realizzare un’oasi per la biodiversità perenne, denominata Giardino delle Api, uno spazio verde progettato per garantire un rifugio stabile e duraturo alle api e a tutti gli insetti impollinatori e promuovere la connessione tra natura e comunità. L’oasi integrerà piante mellifere e pollinifere, sia arbustive che erbacee, capaci di nutrire e sostenere la biodiversità. L’oasi perenne sarà realizzata su un terreno di proprietà comunale di circa 290 mq, all’interno del giardino pubblico di Piazza della Repubblica e nelle vicinanze della scuola primaria del paese”. Lo annuncia il vicesindaco Luca Mazzali.

E aggiunge: “Gli obiettivi principali del progetto sono quelle di promuovere e tutelare la biodiversità proteggendo soprattutto le specie rare o minacciate, creare un habitat per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, fornendo loro cibo e rifugio si contrasta il loro declino; sensibilizzare le scuole e la comunità sull’importanza della natura e mostrando loro come anche piccoli spazi, ricavati nelle proprie abitazioni, possono fare la differenza nella salvaguardia delle api ed infine offrire opportunità educative organizzando, nei pressi dell’oasi, iniziative di sensibilizzazione sul rischio di scomparsa delle api, rivolte alle scuole e alla comunità”.

La realizzazione del progetto prevede i seguenti interventi: la sistemazione dell’area esistente attraverso la trinciatura delle erbacce e dei rovi, dissodamento, fresatura e concimazione, la fornitura e posa delle piante mellifere e il posizionamento di cartellonistica informativa. “E’ intenzione di questa amministrazione organizzare, nei pressi di questa oasi, iniziative di sensibilizzazione con le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole, ma anche con la comunità del nostro paese, proprio per far capire quanto le api siano importanti per l’uomo e per l’ambiente ma che ad oggi siano davvero a rischio estinzione – sottolinea Mazzali - Infatti, le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione delle specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo, ricoprendo quindi un ruolo fondamentale per l’ambiente, per l’ecosistema e per la produzione agricola; tuttavia, le attività umane, l’uso intensivo di pesticidi chimici, la perdita di habitat naturali e il cambiamento climatico stanno mettendo sempre più a rischio la loro sopravvivenza”.