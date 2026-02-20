Biella, domani al Piazzo ci sarà la “Folle Notte: a disposizione un servizio navetta

Ancora un giorno d'attesa e poi sarà di nuovo “Folle Notte” a Biella. L'evento di Carnevale avrà luogo domani, 21 febbraio, dalle 20.30 alle 2, in Piazza Cisterna. La manifestazione proporrà un ricco programma musicale che unirà musica dal vivo e dj set, offrendo un’esperienza capace di coinvolgere famiglie e cittadini di tutte le età, in un’atmosfera vivace, inclusiva e festosa.

L’evento, promosso dal comune di Biella ed organizzato da La Fonderia Musicale, realtà attiva nella promozione di appuntamenti culturali e musicali sul territorio. Durante la serata sarà disponibile anche un servizio bar, per accompagnare il pubblico con momenti di ristoro e convivialità. Per agevolare la partecipazione, sarà attivo inoltre un servizio navetta per il Piazzo: gli orari completi sono disponibili qui sotto.

Saranno presenti il Gipin, la Catlina e le altre maschere tradizionali della città di Biella. Prima della serata, nel pomeriggio, spazio anche ai più piccoli con il Folle Carnevale dei Bambini, organizzato in sinergia con La Pro Loco Biella Valle di Oropa e l’associazione Noi del Piazzo, sempre in Piazza Cisterna a partire dalle 15, con animazione, baby dance, trucca-bimbi, merenda e tanto divertimento.