Lavoro e over 50, a Candelo un incontro per trasformare la crisi in opportunità

Il mercato del lavoro cambia rapidamente, ma cosa accade quando a perdere l’occupazione è una persona che ha superato i cinquant’anni? È questa la sfida al centro dell’incontro “Perdere il lavoro a 50 anni: sfide e opportunità nel Biellese”, in programma venerdì 27 febbraio, alle 17.30, presso la Sala Affreschi del Centro Culturale “Le Rosminiane” di Candelo.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione di Volontariato Primavera ONLUS, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Candelo, e nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su una fascia di popolazione spesso invisibile, ma centrale per il tessuto sociale ed economico del territorio.

L’amministrazione comunale ha accolto con immediato favore la proposta, riconoscendo l’urgenza di affrontare il tema non solo dal punto di vista tecnico ed economico, ma soprattutto umano e sociale. «Come amministrazione non potevamo rimanere indifferenti di fronte a una realtà che coinvolge tante famiglie del nostro territorio» - dichiara Selena Minuzzo, assessore alle Politiche Sociali. «Perdere il lavoro a 50 anni non è solo una questione di reddito: è una frattura che incide sull’identità, sull’autostima e sulla dignità delle persone. Il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro: nessuno deve sentirsi escluso o messo da parte. Il Comune c’è ed è pronto a fare la sua parte, creando reti di supporto e occasioni concrete di ripartenza».

La serata vedrà il confronto tra istituzioni, servizi per il lavoro, mondo imprenditoriale, formazione, terzo settore e professionisti dell’orientamento, con l’obiettivo di analizzare il contesto biellese e presentare strumenti concreti di riqualificazione, accompagnamento e reinserimento lavorativo. «L’esperienza non ha una data di scadenza» - prosegue Minuzzo. «Chi ha superato i cinquant’anni porta con sé competenze, responsabilità e capacità relazionali che rappresentano una risorsa preziosa. Questo incontro vuole essere un laboratorio di confronto e di speranza, dove una fragilità può trasformarsi in nuova progettualità. Ringrazio l’Associazione Primavera per la sensibilità e la capacità di farsi interprete di un bisogno reale del territorio».

«Una comunità cresce quando è capace di non lasciare indietro nessuno» - conclude il sindaco di Candelo. «Il tema del lavoro over 50 ci interroga come istituzioni e come territorio. Iniziative come questa vanno nella direzione giusta, perché uniscono ascolto, consapevolezza e strumenti concreti. Il Comune di Candelo sostiene con convinzione momenti di confronto che rafforzano il tessuto sociale e aprono nuove prospettive di futuro».

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza: lavoratori, famiglie, operatori del settore, imprese e cittadini interessati. È consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare i canali social dell’Associazione Primavera e del Comune di Candelo.