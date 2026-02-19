A Biella cresce l'attesa per la “Folle Notte” di Carnevale al Piazzo VIDEO

Cresce l'attesa a Biella. Sabato 21 febbraio, in piazza Cisterna, al Piazzo, tornerà una delle tradizioni più amate del Carnevale: stiamo parlando della “Folle Notte, un tripudio di musica e intrattenimento che, lo scorso anno, ha registrato oltre 4.000 passaggi nel corso della serata.

La manifestazione, in programma dalle 20.30 alle 2, proporrà un ricco programma musicale che unirà musica dal vivo e dj set, offrendo un’esperienza capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, in un’atmosfera vivace, inclusiva e festosa. L’evento è promosso dal comune di Biella ed organizzato da La Fonderia Musicale, realtà attiva nella promozione di appuntamenti culturali e musicali sul territorio. Durante la serata sarà disponibile anche un servizio bar, per accompagnare il pubblico con momenti di ristoro e convivialità.

Saranno presenti il Gipin, la Catlina e le altre maschere tradizionali della città di Biella. Prima della serata, nel pomeriggio, spazio anche ai più piccoli con il Folle Carnevale dei Bambini, organizzato in sinergia con La Pro Loco Biella Valle di Oropa e l’associazione Noi del Piazzo, sempre in Piazza Cisterna a partire dalle 15, con animazione, baby dance, trucca-bimbi, merenda e tanto divertimento.

In video viene presentata la “Folle Notte” dall'assessore a Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi, assieme a Eddy Romano (La Fonderia Musicale) e Alessandro Tropeano (Galileo).