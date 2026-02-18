 / Circondario

Circondario | 18 febbraio 2026, 08:50

Ritiro di Quaresima a Vigliano Biellese

Giornata di spiritualità a Vigliano Biellese. Assieme alla parrocchia di Santa Maria Assunta avranno luogo intensi e profondi momenti riflessioni, alternati a preghiere e funzioni religiose in vista del ritiro di Quaresima. 

Si comincia alle 8.30 di domenica 22 febbraio con le lodi mattutine e la prima meditazione, a cui seguiranno la Santa Messa delle 10.30 e il pranzo di comunità delle 12.15 nei locali dell'oratorio. 

Invece, nel pomeriggio, alle 15, si riprenderà con la seconda meditazione in programma, l'adorazione (ore 16.30) e il canto dei vespri (ore 17). A predicare. per l'occasione, sarà presente don Massimo Casaro, padre spirituale del seminario di Novara. 

g. c.

