L’artista iraniana Shadan Naseh in concerto per Storie Off Young

Il terzo evento della rassegna Storie Off Young, organizzata dal gruppo giovani di Storie di Piazza, prevede un concerto dell’artista iraniana Shadan Naseh il 22 febbraio alle 17 all’Auditorium di Gaglianico. Lo stesso concerto verrà replicato il 14 marzo alle 21 nell’Auditorium di Città Studi a Biella.

Il titolo, “The Blue Moon, musica e parole dalla Persia”, rievoca le atmosfere e la bellezza di una terra che è stata culla di civiltà millenarie: l’antica Persia, oggi Iran. Un Paese dalla straordinaria profondità culturale, che nei secoli ha donato al mondo poesia, filosofia, arte e musica, e che oggi attraversa una fase complessa e delicata della propria storia. Le canzoni presentate rappresentano le emozioni profonde che nascono dalla cultura persiana, sospese tra speranza e malinconia.

The Blue Moon fa riferimento al dolore che proviene dal Medio Oriente e allo splendore della speranza, come il sole che si riflette e brilla sulla luna.

Le musiche presentate sono una combinazione di brani in persiano e in inglese, dedicate alla amata terra d’origine, l’Iran. I persiani, chiedono pace e libertà per il popolo del loro Paese, così come per tutte le persone del mondo. Anche Storie di piazza darà il proprio contributo con i testi letti e interpretati dai giovani di Storie di Piazza. Per il concerto, oltre al pianoforte, Shadan si avvarrà dell’accompagnamento alla chitarra di Alireza Alinejad.

Shadan Naseh è una cantante e compositrice nata nel 1996 a Teheran. Fin da giovanissima ha iniziato a suonare tastiera e pianoforte da autodidatta: proprio da questa esplorazione personale della musica è nato anche il suo percorso compositivo, caratterizzato da una ricerca intima e sensibile tra tradizione e contemporaneità.

Parallelamente ha coltivato un profondo interesse per il canto, scegliendo nel tempo di intraprendere questa strada in modo sempre più strutturato e professionale, fino a farne il centro della propria espressione artistica.

Laureata in Graphic Design, Shadan è oggi studentessa dell’Università degli Studi di Torino presso il campus di Città Studi a Biella, dove frequenta il corso di laurea magistrale in Cultural Heritage and Creativity for Tourism and Territorial Development. È una delle numerose studentesse internazionali che hanno scelto Biella come luogo di studio e crescita. Il campus accoglie i propri studenti promuovendo occasioni di incontro, scambio e valorizzazione delle diverse culture, favorendo così un dialogo aperto e creativo tra esperienze e provenienze differenti.

Shadan è compositrice e ha realizzato le musiche del recente cortometraggio di Storie di Piazza aps A day in the campus, presentato per Contiamo su di noi - Move a Biella, Piedicavallo, Vigliano, Bioglio e Brusnengo e che verrà pubblicato questo mese sulla nostra pagina youtube.