Slalom in bianco e nero nelle colline di Graglia nell'obiettivo di Marchisotti FOTO

Sulle colline di Graglia, nel 1989, prototipi e vetture da competizione presero parte a una gara di slalom che ancora oggi suscita entusiasmo tra gli appassionati di motori. Tra quelle auto, una Fiat 500 Abarth con una vistosa presa d’aria sul tetto, studiata appositamente per raffreddare il motore nelle salite più impegnative, rappresentava una delle protagoniste più affascinanti di quella competizione.

A immortalare quei momenti fu Roberto Marchisotti, fotografo biellese noto per il suo archivio storico di immagini sportive e motoristiche, che ancora una volta con il suo studio dei dettagli ha saputo fermare il tempo.

La competizione di Graglia ha visto sfilare vetture di rilievo, tra cui modelli Fiat e Lancia, espressione dell’ingegno tecnico italiano applicato alle corse su strada. Alcune di queste auto rappresentavano veri e propri prototipi, spettacolo raro per gli appassionati presenti sulle colline biellesi. Immortalate dall’obiettivo di Marchisotti, queste immagini in bianco e nero trasmettono la potenza e l’eleganza delle vetture, ma anche grande emozioni agli appassionati di motori d'epoca e non solo.