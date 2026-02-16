Gifflenga, ultimo atto del Carnevale tra fagiolata e giochi medievali (foto di repertorio)

Ultimo atto del Carnevale di Gifflenga. Domenica 22 febbraio, dalle 10, avranno inizio i giochi medievali per i più piccoli, seguita dalla Lotteria di Carnevale (ore 11) e dalla distribuzione in piazza della fagiolata (ore 12). Un evento speciale che vuole unire il passato e il presente in occasione dei 1100 anni del paese.