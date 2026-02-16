Gifflenga, ultimo atto del Carnevale tra fagiolata e giochi medievali

Ultimo atto del Carnevale di Gifflenga. Domenica 22 febbraio, dalle 10, avranno inizio i giochi medievali per i più piccoli, seguita dalla Lotteria di Carnevale (ore 11) e dalla distribuzione in piazza della fagiolata (ore 12). Un evento speciale che vuole unire il passato e il presente in occasione dei 1100 anni del paese.
In Breve
lunedì 16 febbraio
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, al Vernato famiglie e bambini per l'ultimo atto del Carnevale del Thes
Ultimo atto del 63° Carnevale del Thes. Oggi, 15 febbraio, dalle 15, avrà luogo al Centro Incontro...