Biella saluta la Fiamma Olimpica, è partita da via Ivrea FOTO e VIDEO

Presenti famiglie, cittadini e moltissimi giovani che hanno immortalato con i loro cellulari il momento tanto atteso che mancava da 20 anni esatti.

biella fiamma

Biella saluta la Fiamma Olimpica, è partita da via Ivrea (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

L'attesa è finita: alle 10.40 di oggi, 13 gennaio, è partita la Fiamma Olimpica. Un caloroso pubblico ha accolto con partecipazione ed entusiasmo il passaggio della Fiaccola lungo via Ivrea, a Biella. Presenti famiglie, cittadini e moltissimi giovani che hanno immortalato con i loro cellulari il momento tanto atteso che mancava da 20 anni esatti.

Ora la Fiamma Olimpica farà tappa in via Lamarmora (nel tratto compreso tra la rotatoria con via Rosselli e la rotonda con via Pietro Micca), via Pietro Micca, piazza Martiri della Libertà (dove sarà presente una rappresentanza del Comune), piazza 1° Maggio, via Alighieri, via Repubblica (nel tratto compreso tra via Alighieri e via Bertodano), via Bertodano (nel tratto compreso tra via Repubblica e via Lamarmora), via Torino, piazza Aduae e infine via Cottolengo.

Una volta concluso il proprio cammino, la Fiamma Olimpica prenderà due strade diverse: un gruppo raggiungerà lo stabilimento Coca Cola di Gaglianico (l'azienda che dal 1928 è partner storico del movimento olimpico); l'altro, invece, raggiungerà il Santuario di Oropa con arrivo alle 16.30 nel chiostro della Basilica Antica.

g. c.

