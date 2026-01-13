Biella, in centro la Fiamma Olimpica: il passaggio dei tedofori Gildo Zegna e Nicole Orlando FOTO e VIDEO

Biella, in centro la Fiamma Olimpica: il passaggio dei tedofori Gildo Zegna e Nicole Orlando (servizi di Lalla Lalla, Giacomo Chiarini e Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Pubblico delle grandi occasioni a Biella per il passaggio della Fiamma Olimpica. In molti hanno raggiunto la centralissima piazza Martiri per salutare il passaggio di Nicole Orlando con in mano la fiaccola, sotto lo sguardo entusiasta dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzio Olivero. Alle foto di rito, è poi proseguita la corsa lungo il percorso.

In via Repubblica era presente, invece, il presidente esecutivo del Gruppo Zegna, Ermenegildo “Gildo” Zegna, che ha affrontato una parte del tragitto di gara con al fianco la Fiamma Olimpica. Ora un nutrito pubblico si è radunato in via Cottolengo per l'ultima tappa in programma a Biella.

Una volta concluso il proprio cammino, la Fiamma Olimpica prenderà due strade diverse: un gruppo raggiungerà lo stabilimento Coca Cola di Gaglianico (l'azienda che dal 1928 è partner storico del movimento olimpico); l'altro, invece, raggiungerà il Santuario di Oropa con arrivo alle 16.30 nel chiostro della Basilica Antica.