Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica passerà anche da Biella: tappe e date principali

Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica passerà da Biella: tappe e date principali

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 attraverserà il Piemonte dal 10 al 16 gennaio 2026, coinvolgendo 25 comuni e toccando quattro siti UNESCO. L’itinerario è stato annunciato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato il percorso ufficiale del Viaggio della Fiamma.

Il percorso piemontese prenderà avvio sabato 10 gennaio a Cuneo, con la sosta in Piazza Galimberti. L’11 gennaio la Fiamma sarà nelle Langhe, toccando La Morra, Bra e Alba, per poi proseguire verso Asti e salire fino al Colle del Sestriere. Nella stessa giornata toccherà Moncalieri e la Palazzina di caccia di Stupinigi (UNESCO), con arrivo finale a Torino, dove si terrà la city celebration in Piazza Castello, accompagnata dai contenuti social del creator Federico Gaggio.

Il 12 gennaio, la staffetta partirà dal capoluogo per attraversare Venaria Reale, Rivoli, Settimo Torinese e Chivasso, dirigendosi poi verso la Valle d’Aosta.

La mattina del 13 gennaio, la Fiamma rientrerà in Piemonte per toccare due siti simbolici: Ivrea e il Santuario di Oropa. Successivamente raggiungerà Biella, Vercelli, Casale Monferrato e Novara, con arrivo in Piazza Martiri della Libertà.

Il 14 gennaio la Fiamma ripartirà da Borgomanero per raggiungere Gozzano, il Lago d’Orta e le Isole Borromee, passando per Verbania, Baveno, Stresa e Arona, prima di spostarsi verso la Lombardia. Ultime tappe piemontesi il 16 gennaio: Alessandria e Tortona.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, momento centrale delle city celebration, accompagnato da spettacoli, performance artistiche e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali.

La Fiamma, simbolo di amicizia, pace e unità, percorrerà in totale 12 mila chilometri in 63 giorni, toccando tutte le 110 province italiane. Il viaggio, iniziato con l’accensione del fuoco sacro a Olimpia il 26 novembre 2025, si concluderà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro, per la Cerimonia d’Apertura dei Giochi di Milano Cortina.