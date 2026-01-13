Biella, la Fiamma Olimpica ha concluso il suo cammino: è arrivata in via Cottolengo FOTO e VIDEO

Biella, la Fiamma Olimpica ha concluso il suo cammino: è arrivata in via Cottolengo (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

La Fiamma Olimpica ha concluso il suo cammino. Poco prima delle 12 di oggi, 12 gennaio, è arrivata in via Cottolengo per l'ultima tappa in programma nella città Biella. La giornata si è conclusa con l’accensione di una speciale lanterna. Presenti molte persone: anche un presidio a favore di Palestina Libera.

Ora, la Fiamma Olimpica prenderà due strade diverse: un gruppo raggiungerà lo stabilimento Coca Cola di Gaglianico (l'azienda che dal 1928 è partner storico del movimento olimpico); l'altro, invece, raggiungerà il Santuario di Oropa con arrivo alle 16.30 nel chiostro della Basilica Antica. Un luogo simbolo del Biellese che unisce spiritualità e storia a grandi imprese sportive.

Il viaggio della Fiamma, iniziato a Olimpia il 26 novembre 2025, si concluderà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro con la cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano-Cortina.