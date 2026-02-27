Bocce, conclusi i gironi di qualificazione del torneo notturno al Città di Biella: ecco i risultati finali

Terminati i due gironi di qualificazione del torneo notturno che due mesi fa è iniziato al "Città di Biella".

Nel girone A la classifica finale ha visto conquistare il primo posto dalla Viglianese Pavignano con 12 punti, seguita da Burcina Mosca 12 (qui ha fatto la differenza il risultato dello scontro diretto a favore dei viglianesi), terza Piatto Sport Gabasio e quarta San Secondo Bennese Boccaletti (anche qui ha determinato la posizione in classifica il risultato dello scontro diretto). Queste quattro società si sono qualificate per la fase finale. Completano la classifica: Burcina Rossetti e Ternenghese Ronchese Pellielo 6, Valle Elvo Mazza 4, Ternenghese Ronchese Ottino 0.

Nel girone B, prima classificata la San Secondo Bennese Loro imbattuta con 14 punti, seconda Burcina Milani 10. Poi tre squadre a pari merito con 8 punti, ma solo due posti disponibili per la fase finale. Con la classifica avulsa in parità, per il terzo e quarto posto si è dovuto ricorrere ai punteggi: terza Valle Elvo Rasi 29, quarta Cossato Bocce Andreoletti 25. Quinta ed eliminata la Ternenghese Ronchese Miglietti 18. Poi: Novara Bocce Siracusa e Torrazzese Giansetti 4, Bocce Valdengo Crappa 0.

Mercoledì prossimo con inizio alle 21, i quarti di finale ad eliminazione diretta tra: Viglianese-Cossato Bocce, Burcina Milani-Piatto Sport, San Secondo Bennese Loro-San Secondo Bennese Boccaletti, Burcina Mosca-Valle Elvo Rasi.