Biella Motor Team, tornano i corsi per la stagione 2026

Tornano le lezioni della scuderia Biella Motor Team. Da settimane, infatti, sono aperte le iscrizioni per i corsi Navigatori Rally e Prima Licenza per la stagione 2026 che si svolgeranno a Biella nei mesi di marzo e aprile. Un’occasione unica per chi desidera avvicinarsi allo sport automobilistico con il supporto di istruttori di altissimo livello e grande esperienza.

Il corso di prima licenza è gratuito. Le lezioni si terranno presso il locale Ghost's Biella, in via Trieste 45, con questo calendario: 12, 19 e 26 marzo e 2 e 9 aprile.

Per informazioni: 338.3969137, 335.6683943 o segreteria@biellamotorteam.it