Biella, oggi è il grande giorno: arriva la Fiamma Olimpica. Anche Gildo Zegna tra i tedofori in campo

Anche Ermenegildo “Gildo” Zegna sarà uno dei tedofori della Fiamma Olimpica di scena nella giornata di oggi, 13 gennaio, a Biella. Il presidente esecutivo del Gruppo Zegna percorrerà via Repubblica intorno alle 11.10. In campo ci saranno, oltre a Nicole Orlando, anche il presidente della Fondazione CR Biella Michele Colombo (di scena a Casale Monferrato), il giocatore della Valle Cervo Andorno Matteo Eulogio, gli atleti Ludovica Romessa, Cesare Miola (di corsa a Novara), Ornella Reale e Claudio Bisoglio. Quest'ultimi due portacolori del Gaglianico '74.

Si preannuncia una mattinata da vivere tutti insieme: come riportato dall'amministrazione comunale, la partenza della fiaccola è prevista alle 10.30, in via Ivrea, nell'area di sosta di Bergo Pneumatici con arrivo finale alle 11.40 in via Cottolengo. Ricordiamo che il percorso prevede diversi passaggi: oltre via Ivrea, si aggiungono via Lamarmora (nel tratto compreso tra la rotatoria con via Rosselli e la rotonda con via Pietro Micca), via Pietro Micca, piazza Martiri della Libertà (dove sarà presente una rappresentanza del Comune), piazza 1° Maggio, via Alighieri, via Repubblica (nel tratto compreso tra via Alighieri e via Bertodano), via Bertodano (nel tratto compreso tra via Repubblica e via Lamarmora), via Torino, piazza Aduae e infine via Cottolengo.

Una volta concluso il proprio cammino, la Fiamma Olimpica prenderà due strade diverse: un gruppo raggiungerà lo stabilimento Coca Cola di Gaglianico (l'azienda che dal 1928 è partner storico del movimento olimpico); l'altro, invece, raggiungerà il Santuario di Oropa con arrivo alle 16.30 nel chiostro della Basilica Antica. Un luogo simbolo del Biellese che unisce spiritualità e storia a grandi imprese sportive.

Come annunciato in precedenti articoli, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 attraverserà il Piemonte dal 10 al 16 gennaio, coinvolgendo 25 comuni e toccando quattro siti UNESCO. L’itinerario era stato annunciato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che aveva presentato il percorso ufficiale del Viaggio della Fiamma. Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, momento centrale delle city celebration, accompagnato da spettacoli, performance artistiche e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali.

La Fiamma, simbolo di amicizia, pace e unità, percorrerà in totale 12mila chilometri in 63 giorni, toccando tutte le 110 province italiane. Il viaggio, iniziato con l’accensione del fuoco sacro a Olimpia il 26 novembre 2025, si concluderà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro con la cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano-Cortina.