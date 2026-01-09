Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, da domani la torcia olimpica arriva in Piemonte

Domani la Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026 arriva in Piemonte. I tedofori, dunque, si stanno avvicinando anche a Torino: sabato 10 l'arrivo a Cuneo, mentre domenica 11 tocca proprio alla città della Mole, per una giornata che parte da Moncalieri. E poi passa da Bra, Alba e Asti.

L'appuntamento per il capoluogo piemontese - in piazza Castello - è dalle 17 in poi, dove ci sarà l'evento di chiusura di giornata. Lunedì 12 sarà la volta di Rivoli, Venaria, Settimo Torinese e Chivasso, mentre il 13 gennaio toccherà a Ivrea, per il territorio torinese. Poi toccherà Biella e il Santuario di Oropa.

Il viaggio è iniziato il 6 dicembre a Roma, per un programma di 63 giorni e 12mila chilometri in tutto. I tedofori saranno 10.001 e al termine del percorso avranno toccato 110 province di tutta Italia. Un appuntamento che vede anche per quest'anno la partecipazione della Coca cola come sponsor principale.

"Da quasi cento anni siamo al fianco dei Giochi Olimpici e crediamo in questo evento, soprattutto per un momento come questo in cui la torcia attraversa l'Italia - dice Giangiacomo Pierini, corporate affairs di Coca Cola Italia -. Il Piemonte per noi è speciale con due stabilimenti produttivi a Gaglianico, nel Biellese e a Mondovì, dove portiamo avanti il marchio storico di Lurisia. Sono realtà che portano a risorse distribuite per 26,3 milioni di euro e oltre a 68 dipendenti diretti, anche un indotto di 2013 occupati".

La cerimonia di festeggiamento di fine giornata, a Torino, prevede l'installazione di un villaggio con attrazioni, intrattenimento, distribuzione di gadget e anche uno show che prevede la presenza di un deejay e la possibilità di cantare con il karaoke. "Abbiamo da poco superato la metà del viaggio della fiamma - commenta Andrea Bombrini, direttore marketing di Coca Cola per le Olimpiadi di Milano Cortina -. Quasi bussando porta a porta stiamo portando l'atmosfera olimpica agli italiani".