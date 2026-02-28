Bocce, si gioca l'ultima giornata della fase di qualificazione di Prima Categoria

Sabato 28 febbraio, dalle 14.30, si gioca l'ultima giornata della fase di qualificazione del campionato di Prima Categoria. La San Secondo Bennese gioca a Buronzo contro Masera Domodossola. Sugli altri campi: Trofarello - Saviglianese, Sangiorgese - Vottignasco, Rapallese - Tre Valli, Cairese - Ponte Masino, , Stazzanese - Pergittone.
La classifica: Saviglianese 14 punti, Vottignasco 12, Cairese, Stazzanese, Tre Valli 11, Trofarello, Rapallese 9, Masera, Ponte Masino 7, Sangiorgese, Pergittone 6, San Secondo Bennese 5.
Le prime due società classificate accederanno alla final four con le vincenti dei play off del 7 marzo 2026 ore 14,30 (3a contro 6a e 4a contro 5a). Verrà promossa in Serie B la vincente della finale.
Non sono previste retrocessioni.