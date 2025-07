Tante cose da fare a Biella nel we il 18, 19 e 20 luglio

Venerdì 18 luglio

- Netro, Festa della Birra: alle 22:00 viaggio nei mitici anni ’90 con il party Mega 90 (media partner Radio Bruno, special guest Marco Marzi & Marco Skarica). Specialità: alette piccanti.

- Oropa, 1° Crono birra: corsa in montagna e birra biellese.

- Valdilana, a Valle Mosso una mostra sulla festa del Carnevale.

- Viverone, dieci giorni di sfide con il Palio dei Rioni 2025.

- Biella, al Chiostro di San Sebastiano le candele danzeranno con gli archetti del Quartetto Delirium, creando quel fenomeno ottico-musicale dove la fiamma e il suono sembrano nascere dalla stessa sorgente di energia: “Quartetto a lume di candela”. È la magia dell'intimità collettiva, quella che solo certi luoghi sanno offrire, spazi che hanno imparato ad accogliere ogni forma di umanità.

Sabato 19 luglio

- Netro, Festa della Birra: alle 22:00 sul palco “Divina”, poi DJ set; a cena panissa. Presente il servizio navetta.

- Pollone, dalle ore 20:00 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚, 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐞𝐫 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐠𝐢𝐨 Piazzetta di Regione Cangio. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

- Cerrione, dalle 10:00, nei laboratori di Magnonevolo, in via Alcide de Gasperi 26, è in programma un openday per entrare in sintonia con il settore tessile-moda. Durante la mattinata i ragazzi potranno inoltre prendere visione dei macchinari all’avanguardia sui quali nel corso del biennio faranno pratica.

- Pollone, Musica nei rifugi del biellese. Al Rifugio Coda, Flavio Serafini, flautista, proporrà un momento musicale al tramonto, alle 19:00. Un dialogo intimo tra lo strumento e il paesaggio.

- Camandona, alle ore 16, la Fondazione Maria Bonino invita la cittadinanza presso l’area verde del Santuario del Mazzucco a Camandona, per uno spettacolo dedicato alla figura della pediatra biellese Maria Bonino.

- Viverone, dieci giorni di sfide con il Palio dei Rioni 2025.

- Candelo, nuovo appuntamento per la rassegna letteraria di Culturalmente.

- Biella, immersioni senza barriere: subacquea inclusiva per ragazzi con disabilità.

- Miagliano, alle 21 il Lanificio Botto di ospita “Il Trenino della Balma”.

- Oropa, raduno e giubileo sezionale degli Alpini di Biella. L'appuntamento si terrà presso la Cappella del Paradiso.

- Biella, concerti e seminari con Donato Barocca.

- Mezzana, concerto - inizia il viaggio nella canzone italiana.

- Trivero Valdilana, in Oasi Zegna il Ritrovato Festival 2025.

- Ronco Biellese, cerimonia di consegna del defibrillatore donato dalla famiglia Lovero all’amministrazione comunale. Ore 11:30, presso il municipio.

- Biella, Raduno Vespa Biella Club presso il Centro Commerciale I Giardini, con giro cittadino – le iscrizioni aprono alle ore 14:30.

- Mottalciata, Cena del Carmine presso la tensostruttura della Pro Loco, in via Moricco, 2. Si parte alle 19:30.

- Sagliano Micca, prosegue la Festa dei Portoni alle 19:30. Ritrovo in piazza per la passeggiata lungo le vie del paese. A seguire DJ set con DJ Alby Jason Liuni.

- Sala Biellese, Pastasciutta Antifascista presso l’area feste di Bornasco, a partire dalle ore 19:30. Prenotazioni obbligatorie entro venerdì 18 luglio.

- Mosso Valdilana, Festa di San Bernardo in frazione Boschi di Mosso. Cena di apertura alle ore 19:30.

- Masserano, dalle 18.00 alle 19.00 nell'ambito della Rassegna "Noir a Palazzo", Francesca Mautino presenta il suo libro "Tutti conoscono tutti", una nuova indagine della podcaster investigativa Valentina Bronti.

- Pollone, dalle ore 21:00 alle 23:00, presso la piazzetta di regione Cangio, “Pier Giorgio Frassati e il suo tempo: Quadro storico e politico sociale”. Conferenza del Prof Gianmarco Macchieraldo. A seguire performance di danza a cura dei ragazzi e delle ragazze di Pratiche di Slancio - Opificodellarte.

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, alle 21 sisite guidate alla cupola di Oropa sotto le stelle.

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, alle 14:45 visite guidate al Cimitero monumentale, si raccomandano scarpe comode.

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 18:30 alle 23:00, Sunset E-Bike Experience a Bielmonte.

- Pollone, "Come nasce un acquerello" a cura di Giorgio Marinoni. Dalle 10 alle 12, Biblioteca Benedetto Croce, via Caduti per la Patria 71.

- Oropa, “Pollicini verdi”: laboratorio per bambini al Giardino Botanico, alle 15:30 alle 16:45.

- Campiglia Cervo, Spettacolo comico "Coscritti si Nasce" - Gianni Giannini e Francesca Ceretta, dalle 16:00 alle 18:00.

Domenica 20 luglio

- Pollone, il Museo Forma ospiterà “Donne in Forma”, evento ideato da Storie di Piazza APS. La giornata si aprirà alle 14:30 con una visita guidata al museo e proseguirà dalle 16:30 con uno spettacolo teatrale dedicato all’alpicoltura e alla cultura casearia.

- Sostegno, presso il Museo del Bramaterra, si svolgerà il laboratorio creativo “Crea il tuo mandala intessuto” dalle 14:30 alle 18:30.

- Pollone, Museo Forma, tradizioni casearie e usanze biellesi. La giornata prenderà il via alle 14:30 con una visita guidata al museo, per conoscere storia, tradizioni e strumenti legati alla produzione del formaggio.

- Pollone, Musica nei rifugi del biellese. Al Rifugio Coda, Flavio Serafini, flautista, proporrà un momento musicale alle ore 8:00. Un dialogo intimo tra lo strumento e il paesaggio.

- Netro, il Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro accoglierà la rassegna “Suoni in movimento”: alle 16 la visita guidata, seguita alle 17 dal concerto “Acquerelli in musica” con il duo d’arpe Morgana Rudan e Davide Burani, che interpreteranno brani di autori classici.

- Pollone, ore 20:30 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐬𝐢𝐬 𝐃𝐞𝐨: una serata di musica che unisce la comunità spirituale e l'eccellenza musicale del nostro territorio. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata telefonando all’Accademia Perosi: 015 29040 www.accademiaperosi.org.

- Pettinengo, nel cortile del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, si terrà il concerto gratuito del duo “Mau Ritm & Gius” alle ore 16:00. Un pomeriggio musicale e conviviale arricchito da un rinfresco ispirato alla tradizione sarda del “su cumbidu”.

- Viverone, dieci giorni di sfide con il Palio dei Rioni 2025.

- Netro, Festa della Birra: chiusura alle 21:30 con la voce di Sonia De Castelli e, dal banco gastronomico, profumati arrosticini. Presente il servizio navetta.

- Miagliano, un pomeriggio creativo tra fili, sorrisi e racconti con Rory.

- Biella, Festa di Sant'Anna al Favaro con i giovani del rione.

- Ternengo, ritorna “Musiche Molto Strane”.

- Sordevolo, in occasione della festa della Madonna del Carmine il Museo della Passione, in via Antonio Petiva, ospita un aperitivo gratuito con degustazione di prodotti tipici locali. Al termine della Santa Messa celebrata nella Chiesa di Santa Marta.

- Biella, concerti e seminari con Donato Barocca.

- Cavaglià, visita a Villa Salino con mercatino celtico.

- Trivero Valdilana, in Oasi Zegna il Ritrovato Festival 2025.

- Camandona, 5° Camminata Trail di Sant’Anna non competitiva. Ritrovo ore 8:00 presso la piazza di frazione Falletti.

- Biella, Raduno Vespa Biella Club presso il Centro Commerciale I Giardini. Campionato turistico 2025 – le iscrizioni aprono alle ore 8:00.

- Biella, Motogiro del Biellese di 80km con partenza dal Viale interno dei Giardini Zumaglini. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 9:00 alle 11:00 e toccherà 4 tappe: Graglia, il Santuario di Oropa, Sagliano Micca e rientro a Biella.

- Sagliano Micca, si concludono le feste di luglio della Pro Loco, con l’ultima grigliata in piazza, dalle ore 19:30 e a seguire le selezioni musicali di DJ Maiz.

- Mosso Valdilana, Festa di San Bernardo in frazione Boschi di Mosso. Cena di apertura alle ore 19:30.

- Mosso Valdilana, Festa di San Bernardo in frazione Boschi di Mosso. Santa Messa alle ore 11:30 presso il chiesetto di San Bernardo; pranzo alle 12:30.

- Bielmonte, “Original BOMB di mezza estate”: una giornata in ebike per appassionati della natura, dalle 9:00 alle 17:00 – parcheggio 1.

- Valdilana, “Ritrovato festival” manifestazione di danza contemporanea che unisce l'arte alle camminate nella natura. A partire dalle 15:30, in Oasi Zegna.

Mostre

- Nel cuore del Parco Burcina, a Pollone, la mostra "Anima Mundi. La mostra sarà visitabile tutte le domeniche, dalle 14.30 alle 18.30, fino al 20 luglio. La mostra sarà visitabile tutte le domeniche, dalle 14.30 alle 18.30, fino al 20 luglio.

- Pray, fino al 27 luglio alla “Fabbrica della ruota” di Pray sarà allestita la mostra “Moto Mello alla Fabbrica della Ruota” curata da Aurora Marinello e Danilo Craveia. La mostra sarà aperta tutte le domeniche nell’ambito della Rete Museale Biellese dalle 14:30 alle 18:30.

Info e prenotazioni (per visite guidate per gruppi): 3513902199 (giovedì 9:00 - 13:00), fabbricadellaruota@gmail.com .

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 Giorgio Cigna 2005-2025. "L'artista che ha inciso nel profondo". Orari mostra: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19 fino al 27 luglio.

- Campiglia Cervo, frazione Magnani 23, fino al 28 agosto, visite guidate al Parco & Mostra "Villa Magnani e il suo parco". Orari mostra: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle18.

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23, fino al 16 novembre, Racconti di boschi, di fabbriche e di persone. Apertura tutte le domeniche Date: 17 maggio – 16 novembre 2025; Orari: 14.30 - 18.30.

- Mosso Santa Maria, mostra di pittura “Fuoriluogo. Voglia di rinascita” al Museo Opera Pia Sella.