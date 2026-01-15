Santa Messa e pranzo al Polivalente a Sagliano per la Festa dei Santi Martiri Fabiano e Sebastiano

Comunità di Sagliano Micca in festa per i Santi Martiri Fabiano e Sebastiano. Sono previste tre funzioni del triduo alle 18 di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 gennaio nella Chiesa del Gesù. Domenica, invece, avrà luogo la Santa Messa Solenne alla Chiesa del Gesù (ore 11), a cui seguirà il pranzo condiviso nel salone polivalente a cura della Pro Loco.
