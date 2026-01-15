Cossato, anziana derubata mentre compra delle mollette

Una donna anziana nella giornata di ieri mercoledì 14 gennaio è stata vittima di un furto nel parcheggio coperto di Piazza Croce Rossa a Cossato. Secondo quanto riferito dalla vittima, un uomo di origine maghrebina, che stava vendendo delle mollette, le avrebbe asportato del denaro dal portafoglio.

La donna ha spiegato di essere stata avvicinata dall’uomo, particolarmente insistente, mentre acquistava le mollette per due euro. Solo dopo l’incontro si è accorta della scomparsa dei soldi, di cui era sicura di essere in possesso.

La chiamata ai Carabinieri è arrivata però circa un’ora dopo l’accaduto, e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e verificarne la veridicità.

Le autorità invitano a prestare sempre attenzione nelle transazioni in luoghi pubblici e a segnalare immediatamente episodi sospetti, soprattutto quando coinvolgono persone anziane.