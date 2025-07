La Festa di Sant'Anna al Favaro di Biella chiude l'estate dei ragazzi. L'evento, in programma domenica 20 luglio, prevede la Santa Messa Solenne (ore 18) in preghiera per tutte le mamme e le nonne.

A seguire, nel giardino della parrocchia, avrà luogo una grande merenda cenoira con i buoni sapori di una comunità, con musica e ballo finale.