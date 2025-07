Brusnengo in festa con “Tutti in Piazza per una Pizza Pazza”

Torna a Brusnengo il tradizionale e atteso ritrovo estivo: “Tutti in Piazza per una Pizza Pazza”. Sabato 19 luglio, a partire dalle ore 19.30, via Garibaldi si trasformerà in un grande ristorante a cielo aperto, fra musica, specialità locali e pizza a volontà.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Brusnengo, propone una serata all’insegna del buon cibo e dell’allegria. Oltre alla pizza, protagonista indiscussa dell’evento, sarà possibile gustare altre specialità come agnolotti di fassona, panini gourmet, arrosticini, alette di pollo e molto altro.

I commercianti locali parteciperanno con banchi itineranti, mentre i bar resteranno aperti per accogliere i partecipanti per tutta la serata. L’intrattenimento musicale sarà affidato a MOMO!.

Un ringraziamento speciale va a tutti i commercianti, volontari e associazioni di Brusnengo per il prezioso supporto nell’organizzazione dell’evento, reso possibile grazie alla collaborazione di numerosi sponsor.