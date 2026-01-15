Passi, parole e introspezione: a Biella Barbara Piva e Fiorella D’Ostuni raccontano il Cammino di Santiago

“Fiorella ed io abbiamo scelto di presentare i nostri libri insieme perché raccontare il Cammino di Santiago, oggi più che mai, può rappresentare un’occasione di riflessione e di pausa in un tempo segnato da ritmi frenetici e difficoltà quotidiane. Questa esperienza diventa così un invito a rallentare, partire e vivere un’esperienza diversa, personale e intima”. Ne è convinta Barbara Piva, pellegrina biellese di lunga esperienza che, nel 2009, ha percorso il suo primo Cammino, insieme al figlio Alessandro.

Un’esperienza che ha segnato l’inizio di un lungo percorso di riflessione e scrittura, culminato con la stesura di un libro, Le stagioni del mio cammino, un racconto intimo e personale dove l’autrice accompagna il lettore lungo il Cammino Francese, compresa una variante sul meno noto Cammino Aragonese, raccontandolo attraverso le quattro stagioni dell’anno. Non una guida tecnica ma un diario vissuto, fatto di silenzi, paesaggi e confronto con gli elementi naturali. Scritto in prima persona e arricchito da fotografie scattate dall’autrice, il libro restituisce la dimensione più autentica e meditativa del Cammino, rivelandosi una lettura ideale sia per chi sogna di partire, sia per chi desidera viaggiare con l’immaginazione.

Assieme a lei, ci sarà Fiorella D’Ostuni, appassionata di lettura, cammino e scrittura, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti letterari, tra cui il Premio Speciale della Giuria al Premio Nazionale Scriveredonna 2015. Autrice di Diario d’inverno, racconta le emozioni di un pellegrinaggio solitario attraverso il Cammino Francese, affrontato in inverno. Il diario, scritto in forma poetica e stringata, trasmette la magia dei paesaggi invernali, tra gelo, vento e silenzi, dove natura e riflessione personale diventano i veri compagni di viaggio.

“Dopo aver affrontato i Cammini, e scritto ognuna il proprio libro in momenti diversi della nostra vita, abbiamo poi camminato insieme lungo numerosi itinerari – sottolinea Piva - Dalla Via Francigena alla Via de la Plata, dal Cammino Portoghese ad altri percorsi ancora. Il Cammino di Santiago e il camminare in generale rappresentano una passione profonda che ci unisce. Camminare è un’esperienza intima e personale ma è sempre animata dal desiderio di partire, scoprire, andare e soprattutto tornare con un bagaglio umano e di vita più ricco. Entrambe racconteremo le nostre esperienze nell’appuntamento letterario al Walhalla di Biella, in programma sabato 17 gennaio,dalle 18.30, con letture a cura di Patrizia Latini. Questo momento vuole essere un'occasione di condivisione per trasmettere le emozioni vissute lungo il cammino e, allo stesso tempo, per raccontarle con leggerezza, tra sorrisi e storie di viaggio”.