Sant’Antonio Abate, Cavaglià in festa tra sfilate di trattori e nuovi priori

Tutto pronto a Cavaglià per la tradizionale Festa di Sant'Antonio Abate. Come da programma, alle 9.30 di domenica 18 gennaio avrà luogo il raduno di mezzi agricoli al salone polivalente con aperitivo finale offerto. Alle 10.45, invece, avrà inizio il corteo dei veicoli fino alla piazza parrocchiale sulle note della Banda Musica La Filarmonica di Cavaglià.
Alle 11 tutti in chiesa per la Santa Messa, celebrata da don Adriano Bregolin che procederà alla santa benedizione degli automezzi al termine della funzione. La giornata si concluderà con il pranzo in compagnia al polivalente (ore 12.30) dove si farà un brindisi ai nuovi priori. Tra questi figura Giorgio Cabrio, l'attuale vicesindaco di Cavaglià. Infine, tra le novità di questa edizione, si segnala la partnership di Lauretana.