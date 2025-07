Netro: torna la Festa della Birra fra musica, buon cibo e divertimento

Il successo delle passate edizioni conferma l'entusiasmo per l'edizione 2025: la Festa della birra di Netro è alle porte! Quest'anno la Pro Loco rilancia due fine settimana di musica, divertimento e buon cibo per celebrare l'estate. Il Salone Polivalente di via Simonetti 10 si animerà a partire da domani 11 luglio.

Di seguito il programma, piatti forti ed eventi, giorno per giorno:

- Venerdì 11 - alle 22:00 si parte con l’energia di DJ Perry (ospiti i coscritti 2007). Dalle 20:00, piatto speciale: porchetta di ariccia.

- Sabato 12 – ore 22:00 tornano i grandi successi dance con i Disco Inferno, seguiti da DJ set fino a tarda notte. In tavola: lumache alla parigina e cozze alla tarantina.

- Domenica 13 – dalle 21:30 si balla con Matteo Bensi; la cucina propone spaghetti allo scoglio.

Servizio navetta gratuito nelle notti di sabato 12 e domenica 13.

Secondo weekend • 18-19-20 luglio

- Venerdì 18 – alle 22:00 viaggio nei mitici anni ’90 con il party Mega 90 (media partner Radio Bruno, special guest Marco Marzi & Marco Skarica). Specialità: alette piccanti.

- Sabato 19 – alle 22:00 sul palco Divina, poi DJ set; a cena: panissa.

- Domenica 20 – chiusura alle 21:30 con la voce di Sonia De Castelli e, dal banco gastronomico, profumati arrosticini.

Servizio navetta gratuito anche sabato 19 e domenica 20.