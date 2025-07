In Oasi Zegna il Ritrovato Festival 2025

Conto alla rovescia in Oasi Zegna per il Ritrovato Festival 2025. Due giorni tra performance, laboratori e paesaggi che ispirano l’anima. L’arte si intreccia con la natura per dare vita a un’esperienza unica. Le giornate in programma sono sabato 19 e domenica 20 Luglio tra concerti, performance, installazioni e laboratori con artisti e artiste straordinari/e come: Matteo Marongiu, Yeva Sai, Carmine Dipace, Eleonora Strobino, Sorelle Indolfi e molti altri. Un evento da vivere con tutti i sensi, tra bellezza e sperimentazione.

Qui il programma completo: www.ritrovatofestival.com