Pollone e il territorio biellese celebrano la figura di Pier Giorgio Frassati

A pochi mesi dalla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, che si terrà a settembre, nell’ambito del progetto “Itinerari di Comunità. Alla scoperta dei luoghi di Pier Giorgio Frassati”, il Comitato Frassati 2025 - Biella inaugura un articolato programma di eventi culturali che porteranno il pubblico a scoprire e ad approfondire la figura del Beato, della sua famiglia e dei luoghi a lui cari, offrendo occasioni di riflessione e partecipazione comunitaria.

La notizia della canonizzazione ha suscitato un ampio entusiasmo che ha superato i confini del paese natale di Frassati, Pollone, coinvolgendo la diocesi di Biella, estendendosi a quella di Torino e alla comunità cattolica a livello nazionale e internazionale.

Il ricco calendario di iniziative è stato progettato dal Comitato Frassati 2025 – Biella, istituito sul territorio di competenza della Diocesi di Biella, presieduto dal Vescovo Mons. Farinella e rappresentato dal parroco pro tempore di Pollone, don Luca Bertarelli. Il Comitato riunisce una vasta rete di soggetti locali, tra cui la Parrocchia di Pollone, il comune di Pollone con la Biblioteca, l’Associazione Condividere Papa Giovanni XXIII, CAI Biella, il Gruppo Alpini, il giornale locale Il Biellese, le associazioni del Tavolo del carcere, la casa di riposo di Pollone, l’Azione Cattolica

Diocesana, il Consiglio Affari Economici Parrocchiali, il Gruppo Volontariato Vincenziano, l’Istituto

Diocesano per il Sostentamento del Clero, la Fondazione Frassati, la Pro Loco di Pollone, l’AGESCI, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, l’ASD Pollone, oltre che numerosi cittadini desiderosi di far parte dell’iniziativa.

Le attività divulgative e performative in programma hanno visto il coinvolgimento di numerose realtà del territorio, tra cui: l’associazione Opificiodellarte APS, l’associazione Storie di Piazza APS, Fondazione Accademia Perosi, il gruppo Scu.Te.R - Scuola Teatro ragazzi diretto da Renato Iannì (in collaborazione IIS G. e Q. Sella di Biella e Assessorato alla Cultura di Vigliano Biellese), la Cooperativa Raggio Verde, l’Ente Gestione Aree Protette Ticino Lago Maggiore e il DocBi - Centro Studi Biellesi.

L’intero progetto è a cura di Diocesi di Biella, Parrocchia di Pollone, Associazione Condividere Papa Giovanni XXIII e CAI Biella (capofila di progetto nelle diverse linee di finanziamento), ed è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Territori in Luce” e Regione Piemonte – Bando 7 (sostegno a progetti di rilevanza locale promossi da Organizzazioni di Volontariato, APS e Fondazioni del terzo settore). Con il patrocinio del Comune di Pollone.

Calendario degli eventi

A giugno 2025 ha preso avvio l’ampio calendario di eventi culturali e spirituali con l’intento di accompagnare questo importante momento ecclesiale, la canonizzazione di Pier Giorgio, con riflessione, partecipazione e testimonianza.

La figura di Pier Giorgio Frassati così radicata nella fede e nell’impegno sociale continua a parlare con forza alle nuove generazioni. La sua vita, vissuta nella quotidianità con straordinaria passione e generosità, offre uno sguardo attuale sulla possibilità di una santità concreta, vissuta nella gioia e nel servizio.

Gli eventi proposti sul territorio – a Pollone, sua terra natale, e nei comuni della diocesi – intendono essere un’occasione di approfondimento, memoria e condivisione. Incontri pubblici, spettacoli teatrali, momenti di lettura, conferenze e performance artistiche compongono un percorso che mette in dialogo spiritualità, cultura e impegno civile. Di seguito il calendario degli appuntamenti di luglio 2025.

Sabato 19 luglio – dalle ore 20:00 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚, 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐞𝐫 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐠𝐢𝐨 Piazzetta di Regione Cangio – Pollone Ingresso libero fino a esaurimento posti

Ore 20:00 – Apericena a cura dei Giovani della Parrocchia per sostenere la raccolta fondi del Giubileo dei Giovani 2025.

Ore 21:00 – Incontro culturale “Piergiorgio Frassati e il suo tempo: quadro storico e politico-sociale” a cura di Gianmarco Macchieraldo e letture di Massimo Negro Un viaggio coinvolgente nell’Italia del primo Novecento per comprendere meglio la figura di Pier Giorgio Frassati (1901–1925), attraverso un’attenta analisi del contesto storico, politico, culturale e ideologico in cui visse. Gianmarco Macchieraldo è laureato in Scienze Storiche e Lettere Moderne, docente presso l’ITIS di Biella, vincitore del Premio Renato Bordone e autore di contributi storici pubblicati, tra cui nella “Miscellanea sulla Vergine Maria di Oropa” (2022). A seguire – Performance di danza A cura del gruppo Pratiche di Slancio – Opificiodellarte Prodotti Espressivi Danzano: Ichicchi Coreografia: Cristiana ValsesiaNel panorama socio politico del periodo di Pier Giorgio Frassati, il gruppo Pratiche di Slancio si è ispirato al pittore Vasilij Kandinsky con la sua opera “Improv. visazione 19” chiamata anche “il suono azzurro”. Dedicata dai danzatori a Pier Giorgio Frassati, uomo con la capacità di portare del suono e del colore alle persone più bisognose. Danzano: Sara Botta, Giorgia Borgioli, Martina Casullo, Ettore Cisilino, Marilù Gasparo, Lelio Sciulli e Giorgia Spadone.

Domenica 20 luglio – ore 20:30 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐬𝐢𝐬 𝐃𝐞𝐨 Una serata di musica che unisce la comunità spirituale e l'eccellenza musicale del nostro territorio. Con: Musica Manens – Accademia dei Solinghi Marta Cellini e Sofia Mammone – soprani Angelo Galeano – controtenore Andrea Damiano Cotti – Direttore Una produzione della Fondazione Accademia Perosi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata telefonando all’Accademia Perosi: 015 29040 www.accademiaperosi.org.

Don Luca Bertarelli invita tutta la comunità biellese a partecipare: «Visitate la casa di Pier Giorgio, riscoprite la sua storia. Non è un semplice beato da ricordare, ma un amico da incontrare, un compagno di strada per la nostra fede. La sua santità è la dimostrazione che il Vangelo può essere vissuto con gioia e semplicità, ogni giorno.» Per sostenere le attività culturali, spirituali e sociali promosse in occasione della canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, è possibile contribuire con una donazione libera a favore della Diocesi di Biella.

Ogni contributo, anche piccolo, rappresenta un gesto concreto di partecipazione e condivisione. IBAN: IT96 H060 8522 3000 0003 3719 637 Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma: https://www.parrocchiapollone.it/pier-giorgio-frassati/ ; parrocchia.pollone@gmail.com 015 611 66