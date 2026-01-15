Festa di San Sebastiano a Biella. È in programma domenica 18 gennaio, con la Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo Roberto Farinella. Per l'occasione, sarà presente anche la Polizia Locale del Comune di Biella.
In Breve
giovedì 15 gennaio
mercoledì 14 gennaio
martedì 13 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Festa di San Sebastiano a Biella, alla Santa Messa ci sarà il vescovo Farinella
Festa di San Sebastiano a Biella. È in programma domenica 18 gennaio, con la Santa Messa Solenne...