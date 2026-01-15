 / COSTUME E SOCIETÀ

Festa di San Sebastiano a Biella, alla Santa Messa ci sarà il vescovo Farinella

Festa di San Sebastiano a Biella, alla Santa Messa ci sarà il vescovo Farinella (foto di repertorio)

Festa di San Sebastiano a Biella. È in programma domenica 18 gennaio, con la Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo Roberto Farinella. Per l'occasione, sarà presente anche la Polizia Locale del Comune di Biella.

g. c.

