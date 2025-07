Musica, identità e turismo culturale: concerto al Museo delle Migrazioni di Pettinengo

Domenica 20 luglio 2025, alle ore 16:00, il suggestivo cortile del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo ospiterà il concerto gratuito del duo “Mau Ritm & Gius”, evento inserito nella stagione estiva della Rete Museale Biellese. Un pomeriggio all’insegna della musica e della convivialità, immersi nella cornice del “balcone del Biellese”, dove tradizioni, culture e paesaggi si intrecciano in un racconto armonico e coinvolgente.

La musica, in questo contesto, diventa più di un semplice accompagnamento: è colonna sonora dell’identità, linguaggio universale capace di evocare memorie e suscitare emozioni. Mauro Chiarini e Giuseppe Ceria – in arte Mau Ritm & Gius – sono espressione autentica di questa forza evocativa. Il loro sodalizio artistico è nato quasi per caso, durante una serata estiva attorno a un falò, ed è divenuto con il tempo un progetto musicale che si nutre di spontaneità, passione e contaminazioni sonore.

Entrambi provenienti da esperienze musicali differenti, hanno dato vita a un repertorio libero da etichette, fatto di cover italiane e internazionali, brani originali e arrangiamenti inediti. Voci, chitarre, banjo e bouzouki irlandese si fondono in un insieme eclettico che rispecchia il loro stile personale, accattivante e genuino. Il pubblico potrà così godere non solo della bellezza dei nuovi allestimenti del museo, ma anche di un’esperienza musicale che racconta, attraverso le note, il valore della diversità e dell’incontro.

La giornata sarà arricchita da un momento conviviale ispirato alla tradizione isolana del “su cumbidu”, il tipico rinfresco offerto durante le manifestazioni sarde. Protagonisti saranno i sapori della terra e della memoria: vino, specialità locali preparate con cura da abili mani femminili, e la dissetante “acqua di Cagliari”, antica ricetta a base di limone e menta, saranno offerti ai presenti in un clima di calda accoglienza.

Ma l’iniziativa non si esaurisce nella sola dimensione artistica e gastronomica. Il concerto rappresenta anche un’opportunità per scoprire il patrimonio culturale di Pettinengo, che vanta ben tre musei aderenti alla Rete Museale Biellese: oltre al Museo delle Migrazioni, anche il Museo dell’Infanzia “Piccola Fata” e il MUSA – Museo della Sacralità dell’Acqua, scrigni di storia, arte e narrazioni locali e globali.

In occasione della visita a questi luoghi, i partecipanti potranno ricevere in omaggio – presentando una cartolina timbrata dai tre musei – il volume "Vittorio Besso (1828–1895): Obiettivo Sardegna", preziosa pubblicazione curata da Battista Saiu, con contributi di Maria Dolores Dessì, Dino Gentile e Nicola Vassallo. L’opera, edita in tiratura limitata, documenta l’attività del primo fotografo professionista biellese, testimone d’eccezione di una Sardegna ottocentesca in piena trasformazione: un ponte visivo e culturale tra due terre, Biella e l’Isola, che da secoli intrecciano storie di migrazione, lavoro e scambio reciproco.

L’evento, promosso in collaborazione con il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, conferma come cultura, musica e identità possano rappresentare un volano per lo sviluppo territoriale. Iniziative di questo tipo sono in grado di generare un impatto positivo non solo in termini culturali e sociali, ma anche economici, incentivando il turismo responsabile e valorizzando i piccoli centri attraverso un’offerta esperienziale autentica e accessibile.

L’appuntamento del 20 luglio è dunque un invito aperto a tutti: per riscoprire la forza della musica, l’importanza della memoria e la bellezza dei luoghi che raccontano storie di popoli in cammino.

Info e contatti: Idillio – 334 345 2685

Musei visitabili ogni domenica dalle 14:30 alle 18:30.