Festa di Sant’Antonio Abate, doppio appuntamento a Salussola

La comunità di Vigellio si prepara a celebrare la Festa di Sant’Antonio Abate con un doppio appuntamento in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026, fra tradizione, convivialità e legame con il mondo agricolo.

Le iniziative prenderanno il via sabato 17 gennaio, con una giornata dedicata alla hobbistica, in programma dalle 9.00 alle 16.00 presso l’oratorio di Vigellio. Durante l’arco della giornata saranno presenti bancarelle e un giro con i pony dedicato ai più piccoli. All’evento parteciperà anche il gruppo “I Giovani di Vigellio”, che proporrà momenti di ristoro con vin brulè, cioccolata calda e panissa. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Il momento centrale dei festeggiamenti si svolgerà domenica 18 gennaio. La mattinata si aprirà con il ritrovo degli animali, dei trattori e delle autovetture presso la frazione Bastia, in zona centro San Rocco, seguito dalla sfilata verso la frazione Vigellio. Dopo un rinfresco presso l’oratorio, la giornata proseguirà con la Santa Messa, al termine della quale è prevista la benedizione degli animali, dei mezzi agricoli e delle autovetture. È inoltre in programma la visita dei priori al cimitero, con la deposizione di un omaggio floreale in memoria degli agricoltori defunti.

Alle 12.30 si terrà il tradizionale pranzo presso il salone polivalente di via Elvo.