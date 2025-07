Musiche Molto Strane ritorna a Ternengo

Tra gli appuntamenti di “Ternengo in festa”, a cura della Pro Loco, ritorna per la quinta volta l’evento dedicato alle band che propongono pezzi originali.

Monica Fracasso e Philippe Rey, gli organizzatori di questo festival, ritengono che sia molto importante valorizzare queste band che provano a far conoscere e a diffondere la propria musica. È sempre una piacevolissima sorpresa ascoltare quanto propongono, per l’originalità delle idee espresse e la passione con cui si presentano sul palco. Quest’anno ci sarà una novità: verranno proposte prima di ogni esibizione, nei cambi palco, delle interessanti interviste alle band, e, come nelle ultime edizioni, l’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming.

In questa edizione parteciperanno: Gypsy Club, che incanteranno con le atmosfere magiche di gusto manouche; Seraphic Eyes, uno scenario “grunge” carico di emozioni, brillanti ed energetici; Jot Not One, un gioco tra atmosfere psichedeliche e suoni siderali; Sheya, quattro menti e quattro cuori pronti ad infiammare gli animi di chiunque abbia orecchio per intendere! L'ingresso è libero, ogni esibizione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Si comincia alle 20.30 di domenica 20 luglio.