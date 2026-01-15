 / CRONACA

Biella, ubriaco crea disturbo: possibile denuncia per resistenza e oltraggio

Sono intervenuti una volta la Questura e un'altra i Carabinieri

Un uomo ubriaco ha causato ieri mercoledì 14 gennaio disturbo in centro a Biella, nei pressi dell’Esselunga, in via La Marmora, a tal punto da richiedere l'intervento di Carabinieri e 118.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, insieme a un altro soggetto, entrambi nati nel 1979 ed entrambi senza fissa dimora, avrebbe avuto una discussione in piazza Casalegno. 

I Carabinieri sono intervenuti per sedare la lite. Al termine degli accertamenti, uno dei due coinvolti potrebbe essere denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

