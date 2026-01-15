A Graglia un pomeriggio dedicato alla lettura e alla creatività

Un pomeriggio dedicato alla lettura e alla creatività. È l'iniziativa messa in campo dalla Biblioteca Comunale di Graglia, in programma dalle 15 alle 17 di sabato 17 gennaio e rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni. Per l'occasione si ascolterà un brano e si creerà assieme una pop-up card. La giornata si concluderà con una merenda offerta.