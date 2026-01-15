Vigliano, recidivo fermato alla guida con patente revocata

Una pattuglia della stazione di Vigliano nella giornata di ieri mercoledì 14 gennaio ha intercettato e fermato un uomo del 1975, residente nella zona, alla guida di un’Alfa Romeo 159 con targa straniera nonostante la patente revocata.

L’intervento è avvenuto in via Comotto. Gli agenti hanno proceduto ai sensi dell’articolo 1 del codice della strada, riscontrando che si trattava di un recidivo infra biennale, già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi.

Il conducente è stato quindi sanzionato e il veicolo sottoposto a sequestro. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio volte a garantire la sicurezza stradale e prevenire comportamenti a rischio.