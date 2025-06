Pollone, inaugurata al Parco Burcina la mostra “Anima Mundi” FOTO

È stata inaugurata ieri pomeriggio, 29 giugno, nel cuore del Parco Burcina, a Pollone, la mostra "Anima Mundi: l'armonia dell’immanente energia universale" di Marita Cavaliere. Un’esposizione in cui materia naturale e spirito creativo si fondono in un dialogo profondo con l’ambiente raccontato attraverso le opere, realizzate con materiali come argilla espansa, sughero e licheni, che evocano un mondo dove la contemplazione della natura diventa esperienza interiore.

Anima Mundi è un invito a rallentare, osservare e lasciarsi coinvolgere da una poetica della trasformazione e dell’ascolto. La mostra sarà visitabile tutte le domeniche, dalle 14.30 alle 18.30, fino al 20 luglio. "Promuovere l’arte nei luoghi naturali significa rafforzare il legame profondo tra l’essere umano e l’ambiente che lo circonda - dichiara Erika Vallera, commissaria dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore - Attraverso iniziative come questa, il nostro programma culturale intende valorizzare la creatività come strumento di consapevolezza e cura del paesaggio, rendendo i parchi spazi vivi di incontro e riflessione".

Con Anima Mundi, l’Ente conferma il proprio impegno nel sostenere percorsi artistici che dialogano con la natura e che restituiscono nuove letture del territorio e delle sue energie più profonde.