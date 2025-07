Valdilana, a Valle Mosso una mostra sulla festa del Carnevale

Venerdì 18 luglio, alle 18.30, presso la Sala “Enzo Biagi”, in corso Roma 42, a Valle Mosso di Valdilana, l’Associazione Passaggio a Oriente ODV, fra gli eventi della Festa Patronale Parrocchia S. Eusebio di Valle Mosso, inaugura la mostra “A Carvé ij gat a van a vijé” , una storia che abbraccia tre secoli di balli in maschera a Valdilana. La maschera diventa simbolo della necessità di abbandonarsi al gioco, allo scherzo e all’illusione di indossare i panni di qualcun altro, esprimendo quindi diversi significati, tra cui quello di libertà.

E nel segno della libertà nasce la mostra, che vuole ripercorrere la storia del paese attraverso una visuale emozionale ed inconsueta, rappresentata dai momenti di allegria delle famiglie di ieri e di oggi che abitano la valle. L’emblema è il legame antico che si materializza nei giorni della festa di Carnevale, coinvolgendo tanto i bambini quanto gli adulti, la comunità tutta. Un’idea che si concretizza nella mostra storica dei costumi carnevaleschi di Valdilana, rigorosamente raccolti dalle soffitte e dalle cantine dei cittadini, che con grande partecipazione hanno aderito all’iniziativa.

La mostra sarà suddivisa in una parte espositiva con gli storici abiti in maschera ed una parte fotografica, lungo un percorso che parte dagli ultimi anni dell’800 per arrivare fino ai giorni nostri. Il cammino di questi costumi d’epoca si muoverà nel tempo della festa più vissuta dell’anno. I Carnevali al centro dell’iniziativa coinvolgono un periodo storico che abbraccia tre secoli fino ai giorni nostri: Gran Carnevale a Valle Inferiore Mosso di fine ‘800 con la maschera Cunt Trabuch, Borgo dei Fiori a Valle Mosso con Fiorito e Fiorita, Ciceronia a Croce Mosso con ‘l Ciciarun e la Ciciarëtta, Carnevale dei Bambini a Bulliana con Bianin e Bianin-a, Pro Loco di Soprana con 'l Grand Scerù e la Sceruètta, Pro Loco di Mosso con Il Castellano e la Castellana e infine i gruppi in attività dell’Oratorio di Valle Mosso e del Gruppo Allegorico Arci di Simone.

Sotto i tendoni di Carnevale allestiti nelle piazze di Valdilana “Ij gat a van a vijé” : donne, uomini e ragazzi andavano alla veglia, occasione da non perdere per tirar tardi fino al mattino senza pentimento alcuno. Una mostra storica ed emozionale, cui si aggiunge un racconto edito per l’evento che ripercorre i momenti dei carnevali in valle.

Orari di apertura

Venerdì 18 luglio: ore 18.30 con inaugurazione, a seguire cena a tema alla Festa Patronale.

Sabato 19 luglio: ore 19 – 23

Domenica 20 luglio: ore 10 – 12 / ore 16 – 23

Lunedì 21 luglio: ore 19 – 23