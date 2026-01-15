A Candelo la Festa di Sant'Antonio Abate, ci sarà anche la sfilata di carrozze e mezzi agricoli (foto delle scorse edizioni)

Sfilata di cavalli, veicoli agricoli, automezzi e e carrozze per le vie di Candelo. È solo uno dei tanti appuntamenti della Festa di Sant'Antonio Abate, giunta alla 149° edizione e realizzata dall'Associazione Carrettieri Candelo.

È in programma alle 8.30 di domenica 18 gennaio, con il ritrovo in via XXV Aprile e rinfresco offerto dal presidente Fabio Bona a tutti i partecipanti. Alle 9.30 si assisterà alla partenza del corteo con arrivo in piazza Castello (ore 10.30), dove avrà luogo la benedizione.

Seguirà la Santa Messa delle 11 nella chiesa di San Lorenzo e il tradizionale pranzo delle 12.30 al Salone Polivalente del Centro Culturale Le Rosminiane. Ad allietare l'evento la Banda Musicale di Candelo San Giacomo.