Oropa si prepara alla 1ª Crono Birra: corsa, montagna e birra biellese.

Il prossimo 18 luglio 2025, con partenza alle 19:30 da Località Delubro, sulla strada per Rosazza, si terrà la prima edizione della Crono Birra, una gara di corsa in montagna non competitiva organizzata dal Gruppo Sportivo Favaro.

Il percorso si snoderà da Oropa fino al suggestivo Rifugio Rosazza, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sfidare se stessi... brindando lungo il tragitto. Si ricorda che l’iscrizione è obbligatoria e offrirà l’accesso alla partecipazione con tre ristori con birra lungo il percorso e pasta party finale.

“Un evento imperdibile per vivere lo spirito della montagna... con un toccodi birra! Ti aspettiamo!”

Per info: 349.519.0891 – 339.460.2133