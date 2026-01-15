Pettinengo, pullman ATAP investe un cinghiale

Un pullman di linea ATAP è stato coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 14 gennaio in un sinistro con un cinghiale a Pettinengo, senza provocare feriti tra passeggeri o autista. IL fatto è avvenuto in via Sollazzo intorno alle 16,50.

L’autista, un uomo del 1968 residente a Cossato, ha segnalato l’accaduto mentre il mezzo si trovava in curva, creando potenziale pericolo per la viabilità. La Protezione Civile della Provincia di Biella è intervenuta per recuperare l’animale e mettere in sicurezza la zona.

In precedenza, era già arrivata una segnalazione da parte di un cittadino in transito, che aveva richiesto l’intervento per questioni di sicurezza stradale. La centrale operativa dei Carabinieri ha invitato l’autista a posizionare il triangolo e garantire la sicurezza del mezzo fino all’arrivo del personale di supporto.

L’episodio si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte e con il ripristino della normale viabilità.