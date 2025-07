Wool Experience 2025, nel prossimo evento si parlerà del “Trenino della Balma”

Prosegue il ricco calendario di Wool Experience 2025, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CultuHub, e con il patrocinio di Comune di Miagliano, Provincia di Biella, Terre dell’Alto Piemonte e Biella Città Creativa.

Sabato 19 luglio, alle 21, il Lanificio Botto di Miagliano ospita “Il Trenino della Balma”, un incontro tra parole e immagini per riscoprire una pagina affascinante della storia locale: la ferrovia Biella–Balma, attiva dal 1891 al 1958. Un viaggio nella memoria ferroviaria della Valle Cervo. Un tempo essenziale per collegare i grandi stabilimenti tessili di Miagliano, Biella e Occhieppo, la linea ferroviaria fu un'opera ingegnosa voluta dal Cotonificio Poma per unire rapidamente le sedi produttive e la stazione ferroviaria di Biella.

A Miagliano il trenino doveva compiere una manovra unica: invertire la marcia per proseguire verso l’alta Valle Cervo, attraversando fabbriche, cave e paesi, fino a Balma. Protagonista della serata sarà Giorgio Lauri, appassionato di ferrovie, da oltre 70 anni legato alla Valle Cervo. Con uno stile informale e coinvolgente, condividerà aneddoti, curiosità e immagini d’epoca del "trenino che andava al contrario".

Insieme a lui, Davide Varesano, membro delle associazioni Amici della Lana e FerroviaBiellaOropa, racconterà il progetto di ricostruzione in scala della storica stazione di Miagliano, attualmente in fase di realizzazione all’interno del Lanificio Botto, grazie al supporto dell’archivio storico del Lanificio e della collaborazione tecnica dell’Associazione FerroviaBiellaOropa.