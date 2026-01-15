Appuntamento enogastronomico in Valsessera con l'ASD Pescatori Coggiola e Portula. In occasione della Festa di Sant'Antonio è in programma la distribuzione di un piatto culinario a base di trota al burro con polenta. L'evento si terrà domenica 18 gennaio, alle 11.30, nei locali della mesa scolastica di piazza XXV Aprile, a Coggiola. Si consiglia di portare contenitori idonei all'asporto.
