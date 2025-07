In Valle Cervo un pomeriggio creativo tra fili, sorrisi e racconti con Rory

All’interno del programma Wool Experience 2025, promosso da Amici della Lana aps e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CultuHub, arriva un appuntamento pensato per chi ama la manualità, la creatività e l’atmosfera accogliente delle attività fatte insieme: “Un filo di chiacchiere con Rory”, laboratorio di uncinetto con la giovanissima Aurora Pellegrini, in programma domenica 20 luglio alle 15 presso il Lanificio Botto di Miagliano.

Aurora, conosciuta da tutti come Rory, ha 18 anni ed è un vulcano di passioni, dal teatro (che coltiva con dedizione da oltre sei anni) al lavoro a maglia e all’uncinetto, una scoperta recente ma diventata subito una pratica amata e costante. Autodidatta e appassionata, Rory ha imparato l’uncinetto da sola, grazie a tutorial online, e oggi desidera trasmettere le basi di quest’arte in modo semplice, pratico e coinvolgente per aiutare chi parte da zero perché sa quanto può essere difficile imparare guardando uno schermo.

Il laboratorio è aperto a tutti, anche a chi non ha mai preso in mano un uncinetto: un’occasione perfetta per avvicinarsi a questa tecnica, in un ambiente sereno e creativo. Un laboratorio per creare, imparare, condividere e – perché no – fare due chiacchiere in compagnia di Rory, tra un punto basso e una catenella!