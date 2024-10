Cerruti, inizio anno all'ex Biverbanca. Nuova scuola sulle fondamenta di quella che sarà demolita

"E' stata una giornata incredibile", commenta la preside Stefania Nuccio, in riferimento a sabato 5 ottobre quando i genitori degli iscritti alla Cerruti hanno fatto un sopralluogo ai locali della ex Biverbanca in via Carso, al piano superiore. Al piano inferiore fanno invece lezione gli allievi della De Amicis.

I bambini hanno iniziato la scuola in via Carso ieri lunedì 7 ottobre. "Noi e i genitori siamo molto contenti di come sono stati organizzati i nuovi spazi - spiega la dirigente del comprensivo Biella 3 cui fa capo la scuola - . E proprio in quell'occasione dove erano presenti anche il sindaco Marzio Olivero e l'assessore all'Istruzione Livia Caldesi, il primo cittadino ci ha anche annunciato che la nuova scuola sarà ricostruita dove verrà demolita quella che è stata definita a rischio, in via delle Roggie. Fino ad allora staremo qui".

Didattica innovativa e attività outdoor sono i punti di forza del nuovo asilo. Queste ultime si svolgeranno anche nell'area verde della Collodi dove hanno trovato spazio nuovi giochi e dove sempre sabato sono stati accompagnati sia bimbi che genitori. "Non è la nostra scuola - conclude la dirigente - , ma è molto accogliente e faremo di tutto per dare un servizio meraviglioso ai bimbi, che è quello che si meritano. Tante saranno le attività che proporremo loro, piano piano le sveleremo tutte".