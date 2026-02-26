Biella, Teens Basket ospita Genova: sfida chiave al Pajetta

Nell’ottava partita di ritorno, i biellesi ritrovano la prima squadra che nel girone di andata li aveva fermati. Ma sabato sarà un’altra storia, non fosse altro perché, a differenza dell’andata, il roster laniero è quasi al completo: una sola la probabile assenza, quella di Leone, contro le tre del girone di andata, quando Blair, Zimonjic e Raspino erano ai box.

Il Teens vuole continuare a correre in classifica e confermare almeno il terzo posto prima di un calendario che lo vedrà affrontare quasi tutte le compagini più attrezzate del girone, a cominciare dalla prossima settimana a Chiavari, poi Savigliano e via via le altre.

Ma, come sempre, una cosa alla volta: testa, gambe e cuore il diktat dello staff.

Palla a due alle 18.30, biglietteria aperta dalle 17.30.