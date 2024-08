Cerruti da demolire, bimbi all'ex sede Biverbanca di via Carso

Mancano ancora i via libera dell'Asl e dei Vigili del Fuoco, gli ultimi permessi, i sopralluoghi e qualche intervento non troppo importante, ma la soluzione per i bimbi al momento senza scuola perchè la Cerruti in via delle Roggie deve essere demolita perchè non è sicura, dovrebbe essere l'ex sede Biverbanca in via Carso, che già ospiterà gli allievi della De Amicis interessata da un cantiere PNRR.

"Dovrebbe essere tutto a posto - commenta l'assessore all'Edilizia Scolastica del Comune di Biella Livia Caldesi - . Mancano gli ultimi permessi ma dovrebbe essere la soluzione. Lo speriamo tutti, nessuno si aspettava una cosa del genere, tra l'altro in un periodo non facole con tutti i cantieri che abbiamo in piedi".

Qualche lavoro dovrà essere fatto, quini i 150 bimbi entreranno nell'ultima settimana di settembre, quella del 23. "Non possiamo fare diversamente - conclude l'assessore - , ma almeno i bambini staranno bene. Per i dettagli diremo il prima possibile alle famiglie. Aspettiamo il via libera e metteremo a punto il resto, trasporti compresi".