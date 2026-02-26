Crans-Montana, Elsa Rubino fuori pericolo: oggi il rientro in Italia

Elsa Rubino, è fuori pericolo e verrà trasferita oggi al Cto di Torino. A dare conferma della notizia che è iniziata a circolare nella mattinata di oggi giovedì 26 febbraio è il padre Lorenzo, che assieme alla mamma è rimasto sempre accanto alla figlia da Capodanno, quando è rimasta gravemente ferita a Crans-Montana, ed è stata sottoposta a un complesso percorso clinico.

"Per il momento dovrà proseguire con le cure iniziate al Kinderspital di Zurigo - spiega il papà - la prossima settimana sapremo qualcosa in più".

La ragazza è ora cosciente. Aveva riaperto gli occhi per la prima volta dopo l’incendio il 22 gennaio, un momento carico di emozione per la famiglia e per l’intera comunità biellese che, fin dal primo giorno, ha seguito con apprensione e affetto l’evolversi delle sue condizioni.

Con il trasferimento in Italia si apre una nuova fase del percorso di cura e riabilitazione. Elsa era l’ultima ragazza italiana coinvolta nell’incidente a non essere ancora rientrata nel Paese. Intanto Biella continua a stringersi attorno a lei e alla sua famiglia, con un sostegno che in queste settimane non è mai venuto meno.