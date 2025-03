Biella, nuovo asilo Cerruti: pronti a partire, demolizione in primavera

Mancano solo più alcune autorizzazioni e il cantiere a quella che era e sarà la nuova materna Cerruti a Biella potrà aprire. Se non ci saranno intoppi la demolizione inizierà in primavera.

Lo stabile che fino a qualche mese fa ospitava la materna Cerruti dovrà essere demolito, e sulle sue "ceneri" sorgerà il nuovo asilo Cerruti. A permetterne la costruzione saranno fondi ministeriali che il Comune ha intercettato. Unica clausola per non perderli è che il cantiere sia finito entro il 31 dicembre di questo anno.

"Ci siamo quasi - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - . Manca solo più qualche autorizzazione e poi si parte. I nostri uffici sono pronti. Sarà un lavoro importante e intenso, ma ce la faremo e i bambini torneranno nella loro scuola".

La notizia del fatto che l'edificio non potesse più ospitare i bambini era arrivata al Comune di Biella a luglio, e il 30 agosto la Banca di Asti aveva acconsentito affinchè gli iscritti venissero ospitati nei suoi locali in via Carso, tutte e sette le sezioni. Ora tutto è a posto. A breve verrà anche acceso il semaforo che consente l'attraversamento in sicurezza dei bambini che dall'asilo dove si trova ora verso la Collodi, che li ospita nella sua area verde.

In questo quadro complesso delle scuole cittadine c'è in ballo il futuro anche della scuola del Thes, che la vecchia amministrazione si era immaginata dovesse essere demolita, mentre per la quale gli uffici sono al lavoro per immaginarne un nuovo utilizzo.

A settembre anche gli allievi della De Amicis, ora anche loro alla ex Biverbanca in via Carso, dovrebbero tornare nella loro scuola.