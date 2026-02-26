Spostamento del mercato a Biella, il Presidente del quartiere San Paolo: “Nessuna posizione ufficiale”

A seguito dell’intervento del consigliere Beltrando del CDQ San Paolo–Masarone–Villaggio Sportivo, ritengo doveroso, in qualità di Presidente dello stesso Consiglio di Quartiere, intervenire per fornire alcuni chiarimenti ufficiali e ristabilire con precisione la posizione dell’organo che rappresento.

L’intervento relativo alla tematica dello spostamento del mercato in centro costituisce una riflessione personale espressa dal singolo consigliere e non rappresenta, allo stato attuale, l’orientamento condiviso né la posizione ufficiale dell’intero Consiglio di Quartiere. È fondamentale sottolineare come il Consiglio operi sempre attraverso un metodo collegiale, fondato sul confronto democratico, sul dialogo costruttivo e sulla condivisione delle scelte che incidono sulla vita della comunità.



Negli ultimi mesi, la questione dello spostamento del mercato è stata oggetto di molteplici discussioni interne, durante le quali sono emerse sensibilità e valutazioni differenti, tutte legittime e meritevoli di attenzione. Proprio per la rilevanza del tema, che coinvolge cittadini, commercianti e realtà associative del territorio, il Consiglio sta proseguendo un percorso di approfondimento volto a raccogliere elementi oggettivi, valutare criticità e opportunità e comprendere in modo puntuale il reale orientamento della cittadinanza del suddetto quartiere.



Il nostro intento è quello di agire con responsabilità e trasparenza, evitando prese di posizione affrettate o non pienamente condivise. Ribadisco pertanto che, fino alla conclusione di tale percorso di confronto e verifica, non può essere attribuita al Consiglio di Quartiere una posizione ufficiale univoca sullo spostamento del mercato. Ogni decisione futura sarà il risultato di un processo democratico, rispettoso delle diverse opinioni e orientato esclusivamente alla tutela dell’interesse collettivo del nostro quartiere.



Con questo spirito, ricordando che nella figura del Presidente risiede il raccordo tra i consiglieri e la cittadinanza e la possibilità di intervento congiunto del Consiglio, confermo la piena disponibilità dell’organo al dialogo con tutti i cittadini, affinché ogni scelta possa nascere da un confronto aperto, serio e partecipato.